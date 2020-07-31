"قبطي" يذبح أضحية ويوزعها على جيرانه المسلمين في العمرانية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:31 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
حازم رفعت
في مشهد يدل على وحدة النسيج المصري، قام "روماني أبو ذكري" بذبح ماشية وتوزيعها على جيرانه وتقديم التهاني لهم بحلول بعيد الأضحى المبارك. 

وقال أبو ذكري، في تصريحات صحفية له، اليوم الجمعة، إننا دائما ما يقدم التهنئة للأخوة المسلمين في عيد الفطر والأضحى، موضحًا أن عيد الأضحى يأتى هذا العام في ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع وليست مصر فقط، مما يزيد من الشعور بالمسؤولية والتعاون المشترك بين جميع فئات المجتمع حتى تمر تلك الأزمة بسلام.

وأكد القبطي صاحب الأضحية، أنه دائمًا ما يجتمع أبناء الوطن أصحاب الديانتين والعرق الواحد على جميع أشكال الوحدة الوطنية التي يتسم بها الشعب المصري الأصيل منذ القدم، متمنيًا أن يجعله الله عيد فرح وسرور على الأمتين العربية والإسلامية وأن يعم الخير والبركات على جميع شعوب الأرض، وأن يرفع غمة فيروس الكورونا عن العالم أجمع. 

ولفت إلى أن العيد يعد مناسبة طيبة لنشر التسامح والتراحم والمحبة بين الناس وبعضهم البعض، وصلة الرحمة، وإعانة الفقراء والمساكين بالتوسع عليهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم. 

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، برقية هنأ فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. 

وجاء نص البرقية كالتالي:

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمتعكم بالصحة والقوة ويمنحكم العون في مواجهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن، وأن يبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في استكمال مشروع بناء مصر الحديثة لتحقيق آمال وطموحات المصريين.

دمتم محروسين بعناية الله وحفظه، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

كما بعث قداسته برقية هنأ فيها السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاء فيها:

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمنحكم موفور الصحة وأن يوفق جهودكم المخلصة في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد في كل المجالات، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.

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