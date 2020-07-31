إيقاف العداء المغربي دازا 4 سنوات





أوقفت وحدة النزاهة في ألعاب القوى اليوم الجمعة، العداء المغربي المحجوب دازا، الفائز بسباقي ماراتون براغ وفوكوكا (اليابان) عام 2019، لمدة 4 سنوات بسبب وجود عيوب في جوازه البيولوجي، بحسب ما كشفت الجمعة.

وخضع العداء البالغ من العمر 29 عاماً لاختبار منشطات عشية فوزه في براغ في التاسع من مايو (أيار) 2019.

وأجريت له 7 اختبارات أخرى حتى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي قبل نحو شهر من فوزه في ماراتون المدينة اليابانية في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وخلصت المحكمة التأديبية في الاتحاد الدولي لألعاب القوى في حكمها الذي نشر الجمعة، إلى أنه "من الواضح من التسلسل الزمني للأحداث أن الاختلافات في القيم المسجلة على الجواز البيولوجي للرياضي، هي جزء من سيناريو المنشطات".

وخلص فريق الخبراء الذي درس الجواز إلى أن "احتمال أن تكون العيوب الموصوفة، عائدة إلى تلاعب بالدم، وتحديداً الزيادة الاصطناعية في كتلة خلايا الدم الحمراء في ربيع 2019، مرتفع جداً".

ويبدأ سريان إيقاف دازا لمدة 4 سنوات اعتباراً من 10 يناير (كانون الثاني) 2020، أي منذ إعلان إيقافه المؤقت من قبل وحدة النزاهة.

ويحق لدازا الاستئناف خلال 30 يوماً أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس".