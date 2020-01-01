نشرة حوادث الفجر.. عفو رئاسى وضبط مسؤول كبير بالمحليات

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:19 م
ارشيفية
ارشيفية
داليا عادل
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:


تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالإشتراك مع الجهات المعنية، في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التي تتعلق بالسع الغذائية ومكافحة جرائم الغش التجارى وحيازة السلع والمواد مجهولة المصدر وكذا تشديد الرقابة على القطاعات الدوائية ومكافحة جرائم حجب السلع بقص رفع أسعارها، من تحقيق النتائج التالية:


رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر تداول مقطع فيديو تحت عنوان "بلطجة تنمر سحل وضرب عامل نظافة بشارع الكورنيش" بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".


تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد مسئولى المحليات بالقليوبية؛ لاستغلاله موقعه الوظيفه وقيامه بتمكين أحد الأشخاص من الاستيلاء على قطعة أرض من أملاك الدولة.


نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاستيلاء على أكثر من 600 ألف جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى.


عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (770) نزيلا، وذلك اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2020.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نشرة حوادث الفجر كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

قناة الأهلي تكشف حقيقة غضب صالح جمعة من فايلر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 42 دقيقة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ ساعتين

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

تحذيرات ذبح الأضاحي بالشوارع.. الحبس عام وغرامة تصل لـ5 آلاف جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

منذ 42 دقيقة

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ 33 دقيقة

نجم الزمالك الصاعد يدخل دائرة إهتمام عدد من أندية الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يصر على عودة نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا يخشى ريال مدريد من الريمونتادا

منذ ساعة

في أول أيام عيد الأضحى.. "الصحة" توجه نصائح للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

أبرز وأهم أخبار اليوم الثلاثاء 4-12-2018 في محافظة القليوبية

أبرز وأهم أخبار اليوم السبت 19/1/2019 في محافظة القليوبية

ااتلقليوبية ×24 ساعة.. ضبط 60 طن سمك مكاريل فاسد وماراثون للدراجات بمشاركة 3 آلاف شخص

"نشرة حوادث الفجر".. حركة تنقلات بالمديريات.. وإخلاء سبيل لاعب الزمالك السابق

سوهاج اليوم.. افتتاح مشروعات جديدة وحفل لاستقبال الطلاب بالجامعة

نشرة حوادث "الفجر".. حقيقة هروب "شيخ" من الشرطة بسبب صلاة العيد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 م

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

قرار مفاجئ في الأهلي

04:44 م

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

04:35 م

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

02:05 م

قناة الأهلي تكشف حقيقة غضب صالح جمعة من فايلر

03:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»