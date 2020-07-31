ترتيب الدوري المصري.. الأهلي فى الصدارة والمقاولون العرب فى الوصافة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:11 م
الأهلي
الأهلي
محمد جمال
يتصدر النادى الأهلى جدول ترتيب الدوري المصري قبل عودته من جديد والذي توقف خلال الأربع أشهر الماضية بسبب فيروس كورونا وسيعود من جديد فى السادس من أغسطس المقبل بلقاء يجمع بين الزمالك والمصري.


وسيواجه النادى الأهلى نظيره إنبي فى التاسع من أغسطس المقبل بعد العودة من فترة التوقف الكبيرة.


وتستعد الأندية خلال الأيام الحالية بمباريات ودية من أجل العودة من جديد لمنافسات المسابقة.


ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.

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