رغم قرار الوزراء.. ملاهي شعبية بأمر الوحدة المحلية في دمنهور (صور)

شهد أحد الأحياء الشعبية بالبحيرة وتحديدا بمنطقة منشأة إفلاقة أمام إدارة مركز دمنهور التعليمية بمدرسة فاطمة الزهراء، انتشارا للألعاب الشعبية والتي يتم تأجير أرضيتها من قبل الوحدة المحلية لمجلس مدينة دمنهور خلال الأعياد سنويا، وذلك؛ لاستقبال الأطفال وأسرهم خلال أيام عيد الأضحى، بالرغم من قرار مجلس الوزراء بإغلاق المتنزهات وحظر التجمعات.





ولم تشهد الألعاب إقبالا خلال صباح أول أيام عيد الأضحى بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وانشغال المواطنين بالأضاحي، ولكن يتوقع أصحابها قدوم الأطفال وذويهم مساءً وخلال أيام العيد القادمة، مما سيتسبب في ازدحامًا وتكدسًا كبيرًا كما هو معتاد.





كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وجه باستمرار إغلاق کافة المتنزهات والحدائق والشواطئ العامة خلال فترة العيد تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع منع أي تجمعات قد تحدث من المواطنين لمنع انتشار العدوى بفيروس کورونا المستجد.





آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر





أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الخميس، عن خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 38236 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 401 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 93757 حالة من ضمنهم 38236 حالات تم شفاؤها، و4774 حالة وفاة.



