عاجل.. عفو رئاسى عن 770 من نزلاء السجون (صور)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (770) نزيلا، وذلك اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2020.


يأتى ذلك استمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء، حيث بلغ إجمالى من تم الإفراج عنهم بالعفو (الرئاسى – الشرطى) خلال الفترة من 10 مارس 2020 حتى الآن عدد (19615) نزيل.


وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية؛ لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (نجار مسلح – مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية") بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وترويجها على عملائه. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى)، ومديرية أمن الدقهلية أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (10 فرد محلى – دراجة نارية – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته غير المشروعة. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عاجل.. عفو رئاسى عن 770 من نزلاء السجون (صور)
عاجل.. عفو رئاسى عن 770 من نزلاء السجون (صور)
عاجل.. عفو رئاسى عن 770 من نزلاء السجون (صور)
عاجل.. عفو رئاسى عن 770 من نزلاء السجون (صور)
عاجل.. عفو رئاسى عن 770 من نزلاء السجون (صور)
عاجل.. عفو رئاسى عن 770 من نزلاء السجون (صور)
عاجل.. عفو رئاسى عن 770 من نزلاء السجون (صور)
عاجل.. عفو رئاسى عن 770 من نزلاء السجون (صور)
عاجل.. عفو رئاسى عن 770 من نزلاء السجون (صور)
عاجل.. عفو رئاسى عن 770 من نزلاء السجون (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عيد الاضحى المبارك عفو رئاسي بوابة الفجر اليوم الفجر السجناء الافراج عن سجناء

أخبار تهمك

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ 33 دقيقة

نجم الزمالك الصاعد يدخل دائرة إهتمام عدد من أندية الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

منذ 42 دقيقة

في أول أيام عيد الأضحى.. "الصحة" توجه نصائح للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

تحذيرات ذبح الأضاحي بالشوارع.. الحبس عام وغرامة تصل لـ5 آلاف جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ ساعتين

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 3 ساعات

جوارديولا يخشى ريال مدريد من الريمونتادا

منذ ساعة

فايلر يصر على عودة نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 4 ساعات

قناة الأهلي تكشف حقيقة غضب صالح جمعة من فايلر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

الإفراج عن 475 من نزلاء السجون

ضبط نجار بالدقهلية لحيازته أسلحة نارية وذخائر

ضبط شخص بسوهاج لاستيلائه على أكثر من 600 ألف جنيه

كشف ملابسات واقعة اختطاف شخص ومساومة أهليته بالمرج

ضبط متهم بحوزته بندقية خرطوش ومخدر الهيروين بالشرقية

ضبط أحد مسئولى المحليات بالقليوبية لاستغلاله موقعه الوظيفه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 م

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

قرار مفاجئ في الأهلي

04:44 م

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

04:35 م

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

02:05 م

قناة الأهلي تكشف حقيقة غضب صالح جمعة من فايلر

03:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»