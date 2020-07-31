رئيس مدينة جمصة يتفقد الشوارع لمتابعة أعمال النظافة (صور)

أجرى اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحي المبارك، المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مدينه جمصه، جولة لتفقد مداخل ومخارج المدينة، لمتابعة حسن سير العمل والتأكد من الالتزام بالتعليمات وكذلك الالتزام بورديات العمل وتهنئه العاملين والمواطنين المترددين على مدينه جمصه.





وخلال الجولة بعث رئيس مدينة جمصة التهاني بعيد الأضحي المبارك لجميع العاملين بالإنابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم.





وشدد رئيس مدينه جمصه علي ضروره الاهتمام بأعمال النظافة لرفع مستوي النظافه بالمدينه والعمل المستمر برفع القمامه والمخلفات بالشوارع الجانبيه والارتقاء بها حرصا علي سلامة المواطنين.





واوضح رئيس مدينة جمصة أن قسم النظافة منذ الصباح الباكر اول أيام عيد الأضحي، قاموا بتقسيم فرق نظافه وتوزيعها بأنحاء المدينه وتم عمل مسح شامل ورفع القمامة والمخلفات وكنس الشوارع وازاله الرمال بمنطقه آمون،م منطقه الكرنك، منطقه المروه.





وأشار رييس مدينة جمصة إلى أنه جاري مواصلة حملات النظافة من رفع القمامة والمخلفات الزراعيه على مدار الوردية الصباحية بباقي المناطق، وذلك للارتقاء بمدينه جمصه، والظهور بمظهر جمالي وحضاري، بجهود فريق العمل التنفيذي لقسم النظافه.





يذكر ان شاطي جمصة خالي تماما من المصطافين ومغلق بالكامل تنفيذا لتعليمات رييس الوزراء ومحافظ الدقهلية وهناك حملات مستمرة علي مدار الساعةتحتواشراف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية واللواء رأفت عبد الباعث مدير الأمن، وبرئاسة نائب مدير أمن الدقهلية اللواء السيد سلطان والعميد محمد عبد الحميد مأمور جمصة ومحمد عبد الباقي رئيس مجلس مدينة جمصة





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​استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في زيارته للدقهلية بحضور المهندس عبد الحميد المصري مدير مديرية الطرق وافتتحا كوبري دكرنس العلوي "الشرقاوية".





وأكد مختار على أن الزيارات المستمرة للفريق وزير النقل لها الأثر الإيجابي في سرعة الانتهاء من إقامة المشروعات وجودة الأعمال، وأن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين المحافظة ووزارة النقل.





وأوضح محافظ الدقهلية أن الكوبري يمر أعلى قنطرة هاويس فم ترعة البحر الصغير وطريقي المنصورة محلة دمنه والمنصورة ميت مزاح وتم تخطيط الحركة المرورية أسفل الكوبري بإنشاء حارات سطحي بطول 1200 متر وأنه بدأ سير السيارات عليه فعليا اليوم.





من جانبه، قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل إن هذا الكوبري لحل مشكلة التقاطع بين طريقي المنصورة دكرنس المطرية والذي يمر عبر 7 مراكز بخط شمال الدقهلية، كما تم رفع كفاءة الطرق القادمة بطول 1500 كيلو متر بتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري.