خرائط Google تتيح ميزة متابعه المستخدمين بعضهم البعض





بعد عام من إعلان شركة جوجل عن تمكين مستخدمي خدمة الخرائط التابعة لها من متابعة المرشدين المحليين المفضلين على التطبيق، أعلنت الشركة الآن على توسيع هذه الميزة للسماح لجميع المستخدمين بمتابعة بعضهم البعض.





وأعلنت الشركة أمس الخميس، أن الميزة الجديدة ستسهل كشف التحديثات والتوصيات التي يدعمها المستخدمين في خرائط Google، ويمكن لمستخدمي خرائط Google الآن "متابعة" أي مستخدم آخر شارك الصور أو التعليقات أو القوائم بشكل عام.





سيكون هناك أيضًا فلاتر موضوعات جديدة في الملفات الشخصية لخرائط Google، مما يتيح للمستخدمين رؤية الموضوعات والأماكن التي يشاركها الأشخاص كثيرًا وقد تشمل بعض هذه الأماكن المطاعم وأماكن التخييم والحدائق.







