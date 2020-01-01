الأردن تعلن أسعار البنزين والسولار خلال شهر أغسطس

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:57 م
أسعار البنزين
أسعار البنزين

أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة أسعار المحروقات لشهر أغسطس المقبل.

وقررت اللجنة ان سعر بيع البنزين أوكتان (90) سيكون خلال شهر آب القادم 655 فلسا للتر والبنزين أوكتان (95) 875 فلسا للتر، وسعر مادتي السولار والكاز 465 فلسا للتر. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري الذي عقدته اليوم الجمعة لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-31 آب القادم)، وتم خلاله استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر مايو ومقارنتها بمثيلاتها لشهر يونيو الماضي.


وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز البترولي المسال عند سعر 7 دنانير ، كما تم تعديل سعر بيع باقي المشتقات النفطية بما يعكس الأسعار العالمية لهذه المشتقات.

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تحذيرات ذبح الأضاحي بالشوارع.. الحبس عام وغرامة تصل لـ5 آلاف جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

بالتفاصيل.. أسباب فشل صفقة «عمر خربين» في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

في أول أيام عيد الأضحى.. "الصحة" توجه نصائح للمواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ نصف ساعة

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك الصاعد يدخل دائرة إهتمام عدد من أندية الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ أقل من ساعتين

فايلر يصر على عودة نجم الأهلي المعار

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 11 دقيقة

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

قناة الأهلي تكشف حقيقة غضب صالح جمعة من فايلر

منذ 38 دقيقة

مباراة صعبة.. تعرف على أولى مباريات الأهلي في الدوري المصري

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:05 م

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

02:35 م

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

08:58 م

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

01:13 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

11:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»