محمود ياسين يهنئ الأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك

حرص الفنان محمود ياسين، على تهنئة جمهوره والأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نشر صورة له، عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".









وعلق الفنان محمود ياسين، على الصورة: " عيد سعيد على الجميع يارب"، وإنهالت التعليقات عليه تعبيرًا عن المحبه والثناء عليه بالكلمات الجميلة الراقية.









يذكر أن آخر أفلام محمود ياسين "جدو حبيبي" من إنتاج عام 2012، بينما كان آخر مسلسلاته التلفزيونية "ماما القسم" عام 2010.









والفنان محمود ياسين، له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة. ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية. محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.



