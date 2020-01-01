قطر تسجل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 235 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وسجلت وزارة الصحة القطرية، ثلاث حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفيات الى 174 حالة.

 

وأشارت وزارة الصحة القطرية، إلى أن إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا بلغ 107377 بعد تسجيل 242 حالة شفاء.

 

أعلنت وزارة الصحة في قطر، تسجيل 307 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 110460 حالة.

 

وشهدت قطر، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

 

وكشفت وزارة الصحة القطرية، أنه تم الإبلاغ عن حالتين وفاة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 171 حالة.

 

ورصدت وزارة الصحة القطرية، عدد وفاتين جديدتين ناجمتين فيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي.

 

 كشفت وزارة الصحة العامة القطرية، في وقت سابق، عن تسجيل 394 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابة بالفيروس إلى 108638 حالة.

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