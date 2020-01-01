اللجنة الفنية تعيد توزيع جوائز رابطة الدوري السعودي الشهرية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:35 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي
أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إعادة توزيع جائزة الرابطة الشهرية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا منذ منتصف مارس الماضي.

وسيتم الإعلان عن جائزة شهر مارس الماضي بعد ضم مباريات الجولتين 21 و 22 والتي أقيمت في ذلك الشهر، مع مواجهات الجولة 23 والتي ستقام في بداية أغسطس المقبل.

وسيتم الإعلان عن جائزة شهر أغسطس للجولات المتبقية من الجولة 24 إلى الجولة 30 .

وأكدت اللجنة الفنية التي تضم خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، استمرار المعايير التي أعلنت عنها في وقت سابق، والتي تعتمد على الأرقام والإحصاءات التي يتم رصدها من قبل شركة أوبتا الشريك الإحصائي للرابطة، إضافة إلى الآراء الفنية لأعضاء اللجنة.

يذكر أن الرابطة أعلنت منذ بداية الموسم الرياضي 2019 – 2020 عن رصدها لجائزة شهرية لأفضل مدرب وأفضل لاعب وأفضل حارس، والتي يمنح كل فائز منهم مبلغ 50 ألف ريال.

وتستأنف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي) في الرابع من آب/أغسطس المقبل، حيث يحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر.

أخبار تهمك

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ نصف ساعة

تحذيرات ذبح الأضاحي بالشوارع.. الحبس عام وغرامة تصل لـ5 آلاف جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

في أول أيام عيد الأضحى.. "الصحة" توجه نصائح للمواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

مباراة صعبة.. تعرف على أولى مباريات الأهلي في الدوري المصري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك الصاعد يدخل دائرة إهتمام عدد من أندية الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يصر على عودة نجم الأهلي المعار

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بالتفاصيل.. أسباب فشل صفقة «عمر خربين» في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

قناة الأهلي تكشف حقيقة غضب صالح جمعة من فايلر

منذ 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:05 م

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

02:35 م

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

08:58 م

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

01:13 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

11:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»