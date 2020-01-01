ترتيب هدافي الدوري المصري.. عبدالله السعيد يتصدر ومنافسة من شريف

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:34 م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
محمد جمال
يتصدر عبدالله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز ومنتخب مصر ترتيب هدافي الدوري المصري والذي توقف خلال الأربع أشهر الماضية بسبب فيروس كورونا وسيعود من جديد فى السادس من أغسطس المقبل بلقاء يجمع بين الزمالك والمصري.


وسيواجه النادى الأهلى نظيره إنبي فى التاسع من أغسطس المقبل بعد العودة من فترة التوقف الكبيرة.


وتستعد الأندية خلال الأيام الحالية بمباريات ودية من أجل العودة من جديد لمنافسات المسابقة.


1- عبد الله السعيد لاعب بيراميد 12 هدفًا.
2- محمد شريف لاعب إنبي 9 أهداف.
3- وليد سليمان لاعب الأهلي 6 أهداف.
4- حسام حسن لاعب سموحة 6 أهداف.
5 - سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب 6 أهداف.
5- حسين الشحات لاعب الأهلي 5 أهداف.
7- محمد سالم لاعب المقاولون العرب 5 أهداف.
8- مصطفى محمد لاعب الزمالك 5 أهداف.
9- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 5 أهداف.
10- رمضان صبحي لاعب الأهلي 4 أهداف.

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