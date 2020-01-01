غضب جماهير نيوكاسل بعد انهيار العرض السعودي

عبر مشجعون لنادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن استيائهم لانهيار صفقة استحواذ محتملة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (392 مليون دولار) قدمتها مجموعة استثمارية مدعومة من السعودية اليوم الخميس.









وقالت المجموعة التي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي وتضم أيضاً بي.سي.بي كابيتال بارتنرز وروبن برازرز إنها سحبت اهتمامها بالاستحواذ على نادي نيوكاسل.









وأضافت: "لسوء الحظ، فإن استغراق العملية فترة طويلة في ظل الظروف الحالية وحالة عدم اليقين التي تكتنف العالم جعلت الاستثمار المحتمل خطوة غير مجدية تجارياً".









وانهيار صفقة الاستحواذ سيسمح باستمرار هيمنة رجل الأعمال البريطاني مايك آشلي على نيوكاسل رغم معارضة الجماهير لذلك.









ورحب الكثير من عشاق نيوكاسل بصفقة الاستحواذ المحتملة واعتبروها فرصة لإنعاش حظوظ النادي من خلال الاستثمار في شراء لاعبين جدد.









وعبر مشجعون لنادي نيوكاسل عن إحباطهم من الفترة الطويلة التي استغرقها مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز في فحص ومراجعة الصفقة وكذلك من انتقادات وسائل الإعلام لعملية الاستحواذ.









وقالت رابطة لمشجعي نيوكاسل: "تم معاملة أنصار نيوكاسل بازدراء من شريحة كبيرة من وسائل الإعلام ومسؤولي الدوري الإنجليزي خلال محاولة الاستحواذ التي لم يكتب لها النجاح".









وأضافت: "ظهر جلياً أننا أقل الأطراف أهمية في عملية صنع قرار سيؤثر علينا جميعاً، نحتاج إلى إجابات".









وقالت عضو البرلمان عن حزب العمال عن منطقة وسط نيوكاسل تشي أونوراه، إنها ستجري اتصالات بمسؤولي الدوري الممتاز للحصول على إجابات.









وقالت سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي التي كانت ضمن المجموعة الراغبة في الاستحواذ على نيوكاسل إنها تشعر بأسف شديد لجماهير النادي.









وأضافت: "إنه قرار يفطر القلب" مشيرة إلى أن استثمارات كبيرة كان سيتم إنفاقها على النادي والمنطقة.









وتابعت: "يعتصرنا الألم بسبب المشجعين، نشكر أنصار نيوكاسل كثيراً، أشكرهم شخصياً على الدعم والمساندة".

ولم يرد مسؤولو الدوري الممتاز ونيوكاسل على طلب للتعليق