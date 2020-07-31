عادل إمام يستعين بـ"بخيت" لتهنئة جمهوره بعيد الأضحى المبارك





حرص الزعيم عادل إمام، على تهنئة جمهوره والأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال مقطع فيديو، عبر حسابة الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور العالمي: "إنستجرام".









حيث استعان "الزعيم"، بمشهد من فيلم بخيت وعديله، وهو يقوم بأكل كمية كبيرة من اللحوم، معلقًا عليه: " كل عام وانتم بخير عيد سعيد"، وإنهالت التعليقات عليه، منها: "أحلى فيلم في الدنيا، أنا بحب الفيلم ده أوي، كل سنة وانت طيب يا زعيم"، وغيرها.









يذكر أن الزعيم عادل إمام شارك في رمضان الماضي ً بمسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.







