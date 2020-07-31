أكرم حسني يهنئ الأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك

حرص الفنان أكرم حسني، على تهنئة جمهوره والأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نشر صورة له، عبر حسابة الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور العالمي: "إنستجرام".









‫وعلق "حسني"، على الصورة: "عيد في ظروف خاصة لكن برضه هنفرح بيه، كل سنة وانتم طيبين وكل أهلكم وحبايبكم بخير".









وكان الفنان أكرم حسني، قد أعلن عن تعرضه للسرقة، وذلك من خلال صناع مهرجان "هلا والله"، وحمو بيكا، وذلك بتهمة سرقة لحن أغنية "بالباقي لبان" الأغنية الدعائية لمسلسل "رجالة البيت".‏ وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".









حيث كتب أكرم حسني منشورًا قال فيه: "الحقيقة دي مش أول مرة أتعرض فيها لسرقة شغلي بس الموضوع وصل لحد ما يتسكتش عليه، أنا مش ضد أي ‏شكل من الأشكال الفنية طالما بتتقدم في إطار من الاحترام للمهنة وللمجتمع لكن أنا ضد كل أشكال التعدي علي حقوق الملكية الفكرية ‏وسرقة مجهود و تعب ناس قعدت كتير أوي تشتغل".‏









وتابع أكرم حسني قائلاً : "عملت أغنية دعائية لمسلسلي الأخير في رمضان اللي فات اسمها، " بالباقي لبان " من كلماتي ولحن بلال سرور وتوزيع ‏كينج، واتفاجئت من يومين إن تم سرقة لحن الاغنية و اتعمل عليها مهرجانين واحد اسمه " هلا و الله " و واحد اسمه " خد فطيرك ‏‏"، و دي مش أول مرة أبقى عامل اغاني سواء من ألحاني أو من ألحان زمايلي المحترمين اللي بتعامل معاهم و يتسرق اللحن و ‏يتعمل بيه أغاني و دي " سرقة " صريحة تستوجب إتخاذ إجراءات قانونية".‏









وأشار أكرم حسني عن إتخاذ الإجراءات القانونية حاليًا، حيث قال:" ويتم حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللي تحفظ حقي و حق زملائي الملحنين ضد اللي سرقوا ‏الاغنية لوقف المهزلة دي و بتوجه للنقيب المحترم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بشكوي ضد من تعدوا علي اللحن ‏الأصلي للأغنية و بتمني يكون في قرارات صارمة لعدم تكرار ده".











