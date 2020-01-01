باحث بشئون الإرهاب: تصريحات وائل غنيم تؤكد أن الإخوان تنظيم سري

عقب منير أديب، الباحث في شئون الإرهاب، على تصريحات الناشط وائل غنيم، التي تتحدث عن كيفية تحكم الإخوان الإرهابية في مصير شبابها، قائلًا: "إن وائل غنيم كشف عن حقيقة التنظيم من الداخل وقرأ التنظيم قراءة داخلية لكونه كان عضوًا فيه".





وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن وائل غنيم نقل صورة دقيقة عن ما يمارسه التنظيم مع أعضاءه الجدد والقدماء، وطريقة تجنيدهم، وشعورهم عندما يصبحوا جزء من هذا التنظيم.





وتابع الباحث في شئون الإرهاب، أن تصريحات وائل غنيم، تؤكد أن حركة الإخوان الإسلامية سرية وليست علنية.





وكشف وائل غنيم، عن أساليب الإخوان للتحكم في الشباب المنضم إليه، مشيرا إلي أن السبب الرئيس للخروج والبعد عن الجماعة، هو مطالبة مسؤول الأسرة له بالاستئذان منه أولا قبل الإقدام على خطوة الزواج.





وقال "غنيم"، في مقطع فيديو نشره على "فيسبوك": "لما جيت أتجوز لقيت المسؤول بتاعي بيقولي لما تيجي تتجوز المفروض تستأذن، وقالي هي كده طالما انت بقيت عضو في جماعة الإخوان انت محتاج تدخل مسؤولك في تفاصيل حياتك المهمة علشان يقدر يساعدك".





وتابع: "رديت عليه قلتله يعني انت لو مش عاجبك الست اللي عايز أتجوزها يبقي كده متجوزهاش، قالي آه"، معقبًا: "أنت جاي تخدني في رحلة علشان نشتغل مع بعض علشان نصلح العالم، ولا جاي تتحكم فيها وتحولني إلي إني مجرد معزة أتحرك بأوامرك".





وأكد أن الإخوان ينتهجون التدريبات والأفكار العسكرية في معسكراتهم الجهادية، مشيرا إلي أن الإخوان يعلمون الشباب الذين تم جذبهم الكذب علي أهلهم وأسرهم.





وقال إن الشيء الوحيد الذي خرج به من المعسكر الجهادي للإخوان هو عدم الشكوى مجددا من الطعام الذي تعده والدته.





وأشار إلى أن "جماعة الإخوان نصبت على ناس كثيرة من المغفلين، لأنهم يحسسوك إنهم دايما صح، والمغفلين دول مبقوش يشوفوا غير حاجة واحدة بس اللي صح، فالمعسكر ده بتخرج منه متلخبط، لأنه عايزك تبقي مجند تتلقي الأوامر فقط".





ووجه غنيم حديثه لمسؤول أسرته في المعسكر، والذي قال إنه يدعي الدكتور أشرف كامل: "إحنا كنا قاعدين في معسكرات، انت قاعد بتجندني وتوظفني وبتغسلي دماغي وأنا صغير في السن وانت أكبر مني بعشر سنين وعارف اللعبة إزاي، لمجرد إن أبويا مسافر".





وتابع: النصابين "يقصد الإخوان" دول بيروحوا على الأطفال الصغيرين وياخدوهم في رحلات، لغسيل الدماغ والتجنيد، وينشروا الفكر ده على إنه هو ده الفهم الصحيح، وده أصلا كذب".



