بإطلالة مثيرة سارة سلامة تهنأ الأمة الأسلامية بعيد الأضحى









حرصت سارة سلامة، على تهنئة جمهورها والأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".









وظهرت سلامة، بالصورة مرتدية ملابس صيفية وهي تقضي إجازتها داخل جزيرة في إندونيسيا، وسط الشلالات، ولاقت الصور إعجاب متابعيها.









وفي سياق آخر، انتهت سارة سلامة مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان "خلي بالك من اللي جاي"، وهو بطولة رانيا يوسف،مجدي كامل،صلاح عبد الله،أحمد سلامة نور فخري، تأليف وإخراج حمدي يوسف، وينتمى لنوعية أفلام الإثارة والتشويق.



