احتفال كنيسة الشهيدة مارينا بالساحل الشمالي بعيد شفيعتها (صور)

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صلى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيدة مارينا بالساحل الشمالي، بمناسبة عيد استشهاد القديسة مارينا، كما طيب نيافته رفات الشهيدة، في اليوم السابق خلال عشية تذكار استشهادها.



ومن الجدير بالذكر أنه تم وضع حجر الأساس لهذه الكنيسة في عيدها عام ٢٠٠١ وتم تدشينها في عيدها أيضا عام ٢٠٠٧.



وعلى صعيد رعوي آخر تفقد نيافته أعمال بناء كنيسة السيدة العذراء مريم والأمير تادرس بمدينة العلمين الجديدة.



كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد أعلن إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية في 3 أغسطس المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية.



وأضاف البابا تواضروس في لقاء خاص على شاشة "إكسترا نيوز" أن قرار إعادة فتح الكنائس بالمحافظات متعلق بالأب الأسقف مع الكهنة لدراسة الوضع الصحى، مضيفا: "لقينا إبراشيات مثلا في مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر تقريبا مفيش إصابات بكورونا".



وتابع البابا في حواره: "قلنا ليه نقول قرار عام، جينا فى القاهرة والإسكندرية طبعا فيها تجمعات كبيرة وأجلناها أسبوعين، لقنيا الأرقام لسه متزايدة، وقلنا أخر مرة هنمد لغاية 3 أغسطس لقينا الأرقام في النازل، وأتمنى أن يكون ذلك مستمرا مع المسؤولية الشخصية لكل واحد وعلى 3 أغسطس نفتح الكنايس بس نفتحها بحساب".



وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت بيانا رسميا حذرت فيه من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات لتوريطهن.





وقال البيان: يحذر دير القديسة دميانة بالبراري من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات منهم امرأة تدعي أنها راهبة بالدير وأن إسمها "الراهبة أغابي" وبصحبتها شخص آخر تقدمه على أنه الراهب ميخائيل أب اعتراف راهبات الدير، ويحاولان أثناء المكالمة التعرف على الفتاة واستدراجها للتكلم عن أمورها الشخصية.



وأكد الدير أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون للدير، مطالبا جميع أبناء الكنيسة بتوخي الحذر عند التعامل في مثل هذه الحالات، والانتباه إلى هذه الأساليب الملتوية التي تنطوي على الاحتيال والخداع