الأنبا باخوميوس يترأس قداس عيد تذكار استشهاد القديسة مارينا



ومن الجدير بالذكر أنه تم وضع حجر الأساس لهذه الكنيسة في عيدها عام ٢٠٠١ وتم تدشينها في عيدها أيضا عام ٢٠٠٧.



وعلى صعيد رعوي آخر تفقد نيافته أعمال بناء كنيسة السيدة العذراء مريم والأمير تادرس بمدينة العلمين الجديدة.





وفي سياق منفصل، أعلن دير القديسة العذراء مريم بجبل الطير التابعة لمدينة سمالوط – محافظة المنيا، استئناف فتح ابوابه أمام الزوار، بدءًا من يوم الإثنين المقبل وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل.



ودعت إيبارشية سمالوط الراغبين في زيارة الدير، الذي يعد إحدى محطات زيارة العائلة المقدسة، إلى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة.



كما أعلنت الإيبارشية، اليوم الجمعة، عن فتح باب زيارة كاتدرائية ومزار (شهداء الإيمان) شهداء مصر بليبيا بقرية العور، التابعة للإيبارشية.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد إلتقى، أمس الخميس، بأبنائه شباب وشابات الأسر الجامعية عبر الفيديو كونفرانس (زووم)، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.



واستهل قداسته اللقاء بكلمة روحية بعنوان "الرجاء في عالم مضطرب"، ثم أجاب قداسته عددًا من أسئلة المشاركين.



جدير بالذكر أن أسقفية الشباب تنظم برعاية نيافة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، مؤتمرًا للأسر الجامعية عبر الفيديو كونفرانس بعنوان "تعلق بي" في الفترة بين ٢٩ و٣٠ من الشهر الجاري.





البابا يهنئ السيسي بعيد الأضحى





يذكر أن البابا تواضروس قد بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت كالآتي: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية:



بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمتعكم بالصحة والقوة ويمنحكم العون في مواجهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن، وأن يبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في استكمال مشروع بناء مصر الحديثة لتحقيق آمال وطموحات المصريين.





دمتم محروسين بعناية الله وحفظه، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.





قال البابا تواضروس: أي رسالة فيها ظهورات هي رسالة طمأنينه، ولكن لا توجد امتداد لهذه الظهورات، فعلى سبيل المثال ظهور السيدة العذراء فى الزيتون، استمرت لمدة 40 يوما، والكنيسة شكلت لجنة لدارستها والاستماع وفى النهاية كتب تقرير وأكدت الظهور، وأما ما حدث مؤخرا لا ينطبق عليه ذلك، مشيرا إلى استماعه للأنبا أغابيوس أسقف دير مواس، حول الواقعة.



كما أكد البابا تواضروس فى لقاء خاص عبر قناة "إكتسرا نيوز" أنه لم يصاب لفيروس كورونا وقال "فيروس كورونا غير أنه مرض ولكنه عمل نوع من الهوس لدى الناس، لو حد كح يقولوا عليه عنده كورونا، نشكر ربنا أنا من طبعتي باخد أدوار برد كتير لأني أجريت عملية (لوز) وأنا طفل، وهذا أثر على الحلق فيتأثر بأى تغير فى درجة الحرارة".





وأضاف البابا: "طلعت شائعات بأني مصاب لو قعدت يومين بدون ظهور"، انتشار الوباء بهذه الصورة الفجائية والواسعة فى العالم كله ما يقرب من 15 مليون مصاب فهذا جديد على الناس، فاعتبر أن الله بمحبته يحاول إيقاظ الإنسان كجرس إنذار، لأن الإنسان بدأ يتعاظم فى عين نفسه بسبب التكنولوجيا فربنا بيقوله خد بالك".





وأشاد البابا إلى تعامل الدولة مع فيروس كورونا قائلا: "تعامل الدولة كان بشكل كامل، لا تكاسل وهذا نابع من القيادة السياسية، حتى الحكومة ووزارة الصحة والإجراءات التى تم أخذها مثل الحظر وإغلاق أماكن التجمعات، الدولة تعاملت باستعداد كامل للفيروس، إضافة للإمكانيات الصحية التى قدمتها الدولة.

إحتفلت كنيسة الشهيدة مارينا بالساحل الشمالي بعيد تذكار استشهاد القديسة مارينا.وترأس نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، صباح أمس الخميس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيدة مارينا بالساحل الشمالي، بمناسبة عيد استشهاد القديسة مارينا، كما طيب نيافته رفات الشهيدة، في اليوم السابق خلال عشية تذكار استشهادها.