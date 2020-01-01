فتح باب زيارة كاتدرائية ومزار شهداء ليبيا (صور)

كان البابا تواضروس قد بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت كالآتى: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية:



بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمتعكم بالصحة والقوة ويمنحكم العون في مواجهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن، وأن يبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في استكمال مشروع بناء مصر الحديثة لتحقيق آمال وطموحات المصريين.





دمتم محروسين بعناية الله وحفظه، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.



كما بعث البابا تواضروس برقيه لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية مفتي الديار المصرية للتهنئة بعيد الاضحي المبارك وكانت البرقية كالآتى: يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية لتحقيق رسالتكم الحضارية في نشر المحبة وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، دمتم في رعاية الله وحفظه.



كما بعث البابا تواضروس إيضا برقية تهنئته لرئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونصت على الأتى:



بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمنحكم موفور الصحة وأن يوفق جهودكم المخلصة في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد في كل المجالات، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.





كما التقى قداسة البابا تواضروس عبر خاصية الـvideo conference من خلال تطبيق zoom الأربعاء الماضى الآباء كهنة بلاد الخليج بمشاركة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على خدمة بلاد الخليج.



استهل قداسة البابا الاجتماع بكلمة روحية بعنوان "الاتضاع" ثم اطمأن قداسته على الأحوال الصحية والرعوية لكهنة وشعب الكنائس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان ومدى مراعاة الالتزامات الصحية بهذه الكنائس.

أعلنت إيبارشية سمالوط اليوم عن فتح باب زيارة كاتدرائية ومزار (شهداء الإيمان) شهداء مصر بليبيا بقرية العور، التابعة للإيبارشية،ودعت الإيبارشية الراغبين في الزيارة إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية كافة.