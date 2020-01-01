بعد عزل حالة كورونا.. ألميريا يعود للتدريبات

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
كشف نادي ألميريا الإسباني، اليوم الخميس، عن آخر التطورات داخل الفريق بشأن اختبارات فيروس كورونا المستجد.

وكان ألميريا قد أعلن أمس الأربعاء، إصابة أحد أفراده بفيروس كورونا دون الكشف عن هويته.

وقال النادي، في بيان رسمي اليوم الخميس: "الشخص الذي جاء اختباره إيجابي التزم الحجر الصحي في المنزل، وفي حالة صحية جيدة".

وأضاف: "خضع جميع أفراد الفريق لاختبارات كورونا، الأربعاء، وجاءت النتيجة سلبية والفريق يعود للتدريبات اليوم، وسيخضع اللاعبون والأجهزة الفنية للاختبارات مرة أخرى قبل بدء التدريب مساء اليوم".

وواصل: "يتخذ النادي، بناءً على طلب رابطة الليجا، سلسلة من التدابير في التدريبات، مثل عدم استخدام غرف تغيير الملابس وتجنب التمارين في أزواج".

وأنهى ألميريا موسمه بدوري القسم الثاني، في المركز الرابع، وسيخوض دورة ترقي لتحديد الفريق الثالث، الذي سيرافق كل من هويسكا وقادش للأضواء.

أخبار تهمك

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بالتفاصيل.. أسباب فشل صفقة «عمر خربين» في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يصر على عودة نجم الأهلي المعار

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نجم الزمالك الصاعد يدخل دائرة إهتمام عدد من أندية الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

في أول أيام عيد الأضحى.. "الصحة" توجه نصائح للمواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 11 دقيقة

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

قناة الأهلي تكشف حقيقة غضب صالح جمعة من فايلر

منذ 38 دقيقة

تحذيرات ذبح الأضاحي بالشوارع.. الحبس عام وغرامة تصل لـ5 آلاف جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

مباراة صعبة.. تعرف على أولى مباريات الأهلي في الدوري المصري

منذ ساعتين و 12 دقيقة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ نصف ساعة

مفاجأة بشأن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:05 م

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

02:35 م

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

08:58 م

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

01:13 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

11:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»