الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:35 م
الزمالك
الزمالك
عبد القادر عرابي
قرر نادي الزمالك تعديل عقد نجم الفريق، وذلك خشية رحيله عن النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية.


وبحسب مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة ندي الزمالك، فإن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على جهاز كرة القدم بنادي الزمالك، قرر تعديل عقد مهاجم الفريق مصطفى محمد.


ووعد أمير مرتضى اللاعب بأنه سيضعه ضمن صفوف الفئة الأولى داخل الفريق، والتي تتضمن اللاعبين الدوليين.


ويريد النادي إغراء اللاعب بالبقاء داخل صفوف القلعة البيضاء، وبالتالي صرف النظر عن رحيله لأحد الدوريات الأوروبية أو الخليجية.


ويعد مصطفى محمد أحد أهم عناصر القلعة البيضاء والمدرب الفرنسي بارتيس كارتيرون، فضلاً عن كونه أحد أهم مهاجمي مصر في الوقت الحالي.

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