دير "جبل الطير" يستقبل زائريه

يستقبل دير السيدة العذراء، بجبل الطير، الزائرين اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، وحتى نهاية شهر أغسطس، وذلك بمناسبة صوم السيدة العذراء.





ودعت إيبارشية سمالوط الراغبين في زيارة الدير، الذي يعد إحدى محطات زيارة العائلة المقدسة، إلى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة.





كان البابا تواضروس، بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت كالآتي:





السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية:





بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمتعكم بالصحة والقوة ويمنحكم العون في مواجهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن، وأن يبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في استكمال مشروع بناء مصر الحديثة لتحقيق آمال وطموحات المصريين.





دمتم محروسين بعناية الله وحفظه، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.





وقال البابا تواضروس: أي رسالة فيها ظهورات هي رسالة طمأنينه، ولكن لا توجد امتداد لهذه الظهورات، فعلى سبيل المثال ظهور السيدة العذراء فى الزيتون، استمرت لمدة 40 يوما، والكنيسة شكلت لجنة لدارستها والاستماع وفى النهاية كتب تقرير وأكدت الظهور، وأما ما حدث مؤخرا لا ينطبق عليه ذلك، مشيرا إلى استماعه للأنبا أغابيوس أسقف دير مواس، حول الواقعة.





كما أكد البابا تواضروس في لقاء خاص عبر قناة "إكتسرا نيوز" أنه لم يصاب لفيروس كورونا وقال "فيروس كورونا غير أنه مرض ولكنه عمل نوع من الهوس لدى الناس،لو حد كح يقولوا عليه عنده كورونا، نشكر ربنا أنا من طبعتي باخد أدوار برد كتير لأني أجريت عملية (لوز) وأنا طفل، وهذا أثر على الحلق فيتأثر بأى تغير فى درجة الحرارة".





وأضاف البابا: "طلعت شائعات بأني مصاب لو قعدت يومين بدون ظهور"، انتشار الوباء بهذه الصورة الفجائية والواسعة فى العالم كله ما يقرب من 15 مليون مصاب فهذا جديد على الناس، فاعتبر أن الله بمحبته يحاول إيقاظ الإنسان كجرس إنذار، لأن الإنسان بدأ يتعاظم في عين نفسه بسبب التكنولوجيا فربنا بيقوله خد بالك".



