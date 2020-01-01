بدء تطهير مستشفى كفرالدوار استعدادًا لاستقبال الجمهور عقب إجازة عيد الأضحى (صور)

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بدأ العاملون بأقسام مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا والبلهارسيا بمديرية الصحة بالبحيرة، بتطهير مستشفى كفر الدوار العام والتي كانت مخصصة للحجر الصحي لمصابي فثروس كورونا المستجد، تمهيدًا لإعاده فتحها أمام الجمهور عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.



وتتم أعمال التطهير والتعقيم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث يتبقى بمستشفى كفرالدوار عدد 5 حالات مصابة بفيروس كورونا، مقسمين 4 مرضي بقسم العناية وحالة واحدة في عنبر الحجر الصحي.



آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 38236 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 401 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 93757 حالة من ضمنهم 38236 حالات تم شفاؤها، و4774 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.