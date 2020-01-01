أستاذ صحة عامة: هناك مخاطر صحية أخطر من كورونا في العيد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إنه من حق الشعب المصري والعالم أجمع أن يحتفل بعيد الأضحى ويسعد به، ولكن مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، معقبًا: "كورونا لم ينتهي بعد".

وأضاف "المر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن هناك أكثر من 400 حالة إصابة بكورونا و46 حالة وفاة أمس، وكانت هذه الأرقام مصدر قلق وفزع للمواطنين في بداية ظهور الفيروس، مشددًا على ضرورة ترك الزحام للعمل فقد ودوران عجلة الانتاج، محذرًا المواطنين من التجمعات خلال العيد لأكثر من 10 أشخاص، مع تحديد مواعيد للزيارات لتحديد الأعياد مع الحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. 

وتابع أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، أن هناك مخاطر صحية أخطر من كورونا في العيد، وهي الألعاب النارية والصواريخ، والتي تتسبب في العديد من الحوادث، مع ضرورة تقليل تناول الدهون واللحوم بكثرة خلال عيد الأضحى، معقبًا: "الناس تاكل اللحمة مسلوقة أو مشوية".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 38236 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 401 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 93757 حالة من ضمنهم 38236 حالات تم شفاؤها، و4774 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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