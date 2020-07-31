كل سنة ومصر بخير.. هكذا هنأت يسرا الأمة الأسلامية بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
حرصت الفنانة يسرا، على تهنئة  جمهورها والأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".


وظهرت يسرا بالصورة، بقصة شعر ذات اللون الاصفر الفاتح، ومنسدل على كتفيها، ومرتدية بورنيطه لونها بيج، معلقه على الصورة قائله: "عيد أضحى مبارك .. كل سنة ومصر وأهلها والأمة العربية بألف خير .. كل عيد واحنا سند بعض وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".


تحل الفنانة يسرا، ضيفة برنامج "أحلى النجوم"، الذي يقدمه الإعلامية بوسي شلبي، عبر شاشة قناة "المحور"، وذلك في أولى أيام عيد الأضحى المبارك .

حيث شاركت الفنانة يسرا، جمهورها بصورة جديدة من كواليس الحلقة مع يسرا، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقه، على الصورة قائله: "استنوني مع حبيبتي بوسي في أول أيام العيد في برنامج أحلى النجوم.. والحديث عن فيلم صاحب المقام". 


فيلم "صاحب المقام"، تدور أحداثة في إطار أجتماعي، ويشارك في بطولته الفنانة يسرا وآسر ياسين، ومن المقرر عرضه أولى أيام العيد عبر منصة "شاهد نت".



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