موعد مباراة ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان لخوض لقائه الأخير في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى للموسم الحالي 2019-2020.









وكان توج يوفينتوس بلقب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، للموسم الحالي، بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 83نقطة.









فيما يحل ميلان في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، برصيد 63 نقطة.









موعد مباراة ميلان وكالياري في الكالتشيو

ويواجه ميلان منافسه كالياري، غدا السبت ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.









وينطلق اللقاء الذي يجمع ميلان وكالياري، عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا ربع بتوقيت جرينتش.









يشار إلى أن فريق كالياري يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 45 نقطة.



