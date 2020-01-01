صدام قوي.. تعرف على أولى مباريات الزمالك في الدوري المصري

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:08 م
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
تنتظر الفريق الأول بالنادي الزمالك مواجهة قوية في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد قرار استئناف البطولة بشكل رسمي يوم 6 أغسطس المقبل، وبعد فترة توقف طويلة دامت أكثر من 4 أشهر بسبب فيروس كورونا.


تعرف على موعد مباراة الزمالك والمصري:
ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في أولي مبارياته بعد عودة بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي في شهر أغسطس المقبل.


وستقام مباراة الزمالك ضد المصري في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس الموافق 6 أغسطس، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة 14 من البطولة المحلية.


استعدادات الزمالك لعودة الدوري الممتاز:
واستعد فريق الزمالك جيدًا لعودة بطولة الدوري المصري حيث خاض 5 مباريات ودية على مدار الأيام الماضية، حيث تغلب على سموحة 5 – 1، بينما خسر أمام بيراميدز بهدف دون مقابل، وفاز على وادي دجلة برباعية نظيفة، وفاز على طنطا 2-1، وتعادل مع طلائع الجيش 1-1.


ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز:
يحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بـ49 نقطة، والمقاولون الثاني بـ33 نقطة، وبيراميدز الثالث بـ31 نقطة.


بينما يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة.

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