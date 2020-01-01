توخيل يعلن صعوبة مشاركة مبابي أمام أتالانتا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:41 م
بوابة الفجر
يرى الألماني توماس توخل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه يواجه أزمة، بسبب غياب نجمه كيليان مبابي، قبل استئناف منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتعرض مبابي لإلتواء في الكاحل الأسبوع الماضي، خلال مواجهة باريس سان جيرمان أمام سانت إيتيان، في نهائي كأس فرنسا، والتي انتهت بفوز فريق العاصمة الفرنسية بهدف نظيف.

وقال توخل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ليون غدًا الجمعة، في نهائي كأس الرابطة الفرنسية: "غياب مبابي سيؤثر علينا بشدة، لكنني أسعى لإيجاد الحل لتلك الأزمة."

وأضاف المدير الفني الألماني: "لا يزال لدينا الأمل لكي يشارك أمام أتالانتا، لكن فرص حدوث ذلك ضئيلة للغاية، نحتاج معجزة، علينا التأقلم على مسألة غيابه في مواجهة الغد."

ويلتقي باريس سان جيرمان مع أتالانتا الإيطالي، في الثاني عشر من أغسطس المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، والذي تحتضنه العاصمة البرتغالية لشبونة، التي تحتضن كذلك مواجهات نصف نهائي ونهائي البطولة.

أخبار تهمك

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

في أول أيام عيد الأضحى.. "الصحة" توجه نصائح للمواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مباراة صعبة.. تعرف على أولى مباريات الأهلي في الدوري المصري

منذ 38 دقيقة

نجم الزمالك الصاعد يدخل دائرة إهتمام عدد من أندية الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يصر على عودة نجم الأهلي المعار

منذ ساعة و 10 دقيقة

عماد متعب يقترب من العودة للأهلي عبر هذا المنصب

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

تحذيرات ذبح الأضاحي بالشوارع.. الحبس عام وغرامة تصل لـ5 آلاف جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ ساعة و 19 دقيقة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ يوم

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بالتفاصيل.. أسباب فشل صفقة «عمر خربين» في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 م

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

مباراة صعبة.. تعرف على أولى مباريات الأهلي في الدوري المصري

01:34 م

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

01:13 ص

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

12:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

11:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»