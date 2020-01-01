محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعدادات بالمرافق خلال عيد الأضحى



وشدد على على استمرار الحملات طوال أيام العيد لمتابعة الالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها، وعدم السماح بالذبح في الشوارع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وأكد اللواء محمد الشريف على مسئولي السياحة والمصايف، والأحياء بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال اجازة عيد الاضحى المبارك واستمرار تكثيف الحملات اليومية على مدار ال ٢٤ ساعة لمنع أية تجمعات بها.



وكان أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عدد من القرارات الاحترازية لاستقبال عيد الأضحى المبارك لمواجهة وباء كورونا المستجد، أولا: التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانا أيام العيد وذلك بالمجزر الألى بمنطقتي العامرية وابي قير.



ثانيا، حظر اقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء لمواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم وفى حال المخالفة يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل اعادة الشىء لأصله.



ثالثًا، أصحاب محال الجزارة الراغبين بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو بإقامة شوادر ملحقة بها يتقدمون للحى المختص اعتبارا من يوم الأحد 1972020 وحتى يوم الخميس 2372020 للحصول على الترخيص اللازم وسداد مقابل المعاينة الميدانية.



رابعًا، حملات تفتيشية للطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ وفى حال ضبط المخالفة يتم غلق للمحل لمدة 60 يوم والإحالة للنيابة المختصة.





خامسًا، فرض غرامة قيمتها 20 ألف جنيه غرامة مقابل إعادة الشىء لأصله.



شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع رؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوي لكافة الجهات والمديريات الخدمية، والاستمرار في تنفيذ القرارات الخاصة التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال الأضحي المبارك.وأكد الشريف في تصريح صحفي اليوم الجمعة على استمرار حالة الاستنفار وتكثيف الحملات بكافة الأجهزة، وفتح غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار ال ٢٤ ساعة، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات وكافة الجهات المعنية لمتابعة أية مستجدات، لافتًا إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بها، فضلا عن استمرار الحملات على المواصلات العامة ومواقف الانتظار والركاب منعا لاستغلال المواطنين، وكذا استمرار الحملات التموينية الأسواق ومحطات الوقود للتأكد من التزامها، وضبط أية مخالفات.على صعيد آخر وفي إطار تنفيذ قرار الحملات على شوادر الأضاحي، فأوضح محافظ الإسكندرية أنه منذ إصدار القرار تم شن العديد من الحملات اليومية على الشوادر بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحصيل العديد من الغرامات المالية.