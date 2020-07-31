"أزرق X أزرق".. كريم عفيفي يهنأ الأمة الأسلامية بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
سعد نبيل

حرص الفنان كريم عفيفي، على تهنئة جمهوره والأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نشر صورة له، عبر حسابة الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور العالمي: "إنستجرام".


وظهر "عفيفي"، بالصورة وهو يرتدي تي شيرت أزرق اللون، ونظارة شمس ذات اللون الأزرق ايضًا، معلقًا: " كل سنة وانتم طيبين ومبسوطين وبصحة وسعادة عيد سعيد عليكم"


يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عفيفي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "عمر ودياب" مع الفنان علي ربيع وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً.


كما يستعد كريم عفيفي، لعرض مسرحية " علاء الدين"، ومن المقرر عرضها بدأ من غدًا ثاني أيام العيد، وهي بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، سامي مغاوري، وهي من إخراج مجدي الهواري، وإنتاج "كايرو شو".




أخبار تهمك

عماد متعب يقترب من العودة للأهلي عبر هذا المنصب

منذ حوالي 15 ساعة

تحذيرات ذبح الأضاحي بالشوارع.. الحبس عام وغرامة تصل لـ5 آلاف جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

مباراة صعبة.. تعرف على أولى مباريات الأهلي في الدوري المصري

منذ 41 دقيقة

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

في أول أيام عيد الأضحى.. "الصحة" توجه نصائح للمواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ يوم

نجم الزمالك الصاعد يدخل دائرة إهتمام عدد من أندية الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة بشأن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يصر على عودة نجم الأهلي المعار

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بالتفاصيل.. أسباب فشل صفقة «عمر خربين» في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 م

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

مباراة صعبة.. تعرف على أولى مباريات الأهلي في الدوري المصري

01:34 م

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

01:13 ص

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

12:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

11:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»