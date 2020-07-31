"أزرق X أزرق".. كريم عفيفي يهنأ الأمة الأسلامية بعيد الأضحى





حرص الفنان كريم عفيفي، على تهنئة جمهوره والأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نشر صورة له، عبر حسابة الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور العالمي: "إنستجرام".









وظهر "عفيفي"، بالصورة وهو يرتدي تي شيرت أزرق اللون، ونظارة شمس ذات اللون الأزرق ايضًا، معلقًا: " كل سنة وانتم طيبين ومبسوطين وبصحة وسعادة عيد سعيد عليكم"









يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عفيفي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "عمر ودياب" مع الفنان علي ربيع وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً.









كما يستعد كريم عفيفي، لعرض مسرحية " علاء الدين"، ومن المقرر عرضها بدأ من غدًا ثاني أيام العيد، وهي بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، سامي مغاوري، وهي من إخراج مجدي الهواري، وإنتاج "كايرو شو".















