الفلبين تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4 آلاف و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 93 ألفًا و354 إصابة .

ونقلت صحيفة (فلبين ستار)، عن وزارة الصحة في الفلبين، أن البلاد سجلت رقما قياسيا جديدا في معدل الإصابات الجديدة بالفيروس خلال يوم واحد برصد أكثر من 4 آلاف حالة .

وكشفت الصحة الفلبينية، أن 165 شخصًا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 65 ألفًا و178 متعاف، ليشكل معدل الشفاء حوالي 70% من إجمالي عدد الإصابات.

وسجلت السلطات الصحية الفلبينية، 40 حالة وفاة لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 2023 وفاة.



