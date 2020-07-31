بصحبة ابنه.. عمر الشناوي يهنأ جمهوره بعيد الأضحى المبارك









حرص عمر الشناوي، على تهنئة جمهوره والأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو له برفقه ابنه، عبر حسابة الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور العالمي: "إنستجرام".









وعلق "الشناوي"، على الفيديو، قائلًا: " سنسن بيعيد عليكم كل سنه وأنتم بألف صحه وسلامة"، وظهر الفنان بصحبة نجله، وهم يداعبان الجمهور ومحبيه.









يشار إلي أن الفنان عمر الشناوي هو حفيد الفنان كمال الشناوي، جذ ب الأنظار إليه بوسامته وتمثيله المتميز من خلال مسلسل "الأب الروحي" والذي قدمه على الشاشة، وحقق النجاح، فضلًا عن مشاركته في مسلسل "كلبش"، بطولة الفنان أمير كرارة، وكان يجسد دور الظابط "حسام"، واستطاع أن يقدم الدور بمهارة وتميز جعلت شخصية العمل محفورة في اذهان الجمهور.















