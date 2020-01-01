فيتنام تستضيف مباريات مجموعتين في كأس الاتحاد الآسيوي

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس إنه اختار فيتنام مقرا مركزيا لاستضافة مباريات مجموعتين في كأس الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية في منطقة جنوب شرق القارة.





وتوقفت مباريات كأس الاتحاد الآسيوي منذ مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد.





وأضاف الاتحاد القاري أن مباريات المجموعة السادسة ستقام في استاد ثونج نات في مدينة هوتشي منه في حين ستقام مباريات المجموعة السابعة في استاد كام فا بمنطقة قوانغ نينه الساحلية.





وستقام المباريات على مدار ثلاث جولات ما بين 23 و29 سبتمبر المقبل.





وأشار الاتحاد إلى أنه سيقرر في وقت لاحق مكان إقامة مباريات المجموعة الثامنة لمنطقة جنوب شرق آسيا.





وستقام مباريات المجموعة الخامسة لمنطقة جنوب شرق آسيا في جزر المالديف ما بين 23 أكتوبر والرابع من نوفمبر التالي.



