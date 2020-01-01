فايلر يصر على عودة نجم الأهلي المعار

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:02 م
فايلر
فايلر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يصر على عودة عمار حمدي من إعارته خارج صفوف الأهلي عقب نهاية الموسم مشدداً على أهمية تواجده في صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة.


وتمت إعارة عمار حمدي إلى صفوف طلائع الجيش منذ يناير الماضي لمدة 6 أشهر إلا أن المدير الفني السويسري يرغب في عودته نظرًا لتألقه وحاجته إلى خدماته.



ووصل عرضين لعمار حمدي للإعارة من ناديي براميدز والاتحاد السكندري إلا أن اللاعب يفضل الإنتقال إلى صفوف الاتحاد رافضًا العودة إلى الأهلي أو الانتقال إلى براميدز من أجل الحصول على فرصة لمشاركة في الفترة المقبلة ليمكنه المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو في العام المقبل.


وعلى صعيد آخر، قام قام شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بإبلاغ عمار حمدي بضرورة الحصول على فرصة المشاركة في المباريات من أجل الانضمام إلى قائمة المنتخب في أولمبياد طوكيو المقبل.

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