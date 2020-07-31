بهذه الكلمات هنأ تامر عاشور جمهوره ومحبيه بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
سعد نبيل

حرص المغني تامر عاشور، على تهنئة جمهوره والأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نشر صورة له عبر حسابة الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور العالمي: "إنستجرام".


وعلق "عاشور"، على الصورة، قائلًا: "كل سنه وانتو طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى حبايبكم وعلى اهلي وبنتي"، وإنهالت التعليقات عليه، منها: " كل سنة وانت طيب يا فنان يا موهوب، وأنت طيب يافنان"، وغيرها.



جدير بالذكر أنه من أخر أعمال الفنان تامر عاشور، أغنية "بياعة" حيث حققت نجاحًا كبيرًا، وتخطت نسب مشاهدة ال 2 مليون عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "بياعة" من كلمات: المستشار تركي آل الشيخ، وألحان: تامر عاشور.


وتقول كلمات الأغنية: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا مابقتش متخير.. ورغم ان انتي بياعة.. وبتحبي تعانديني.. زعلنا لو يطول ساعة.. بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني.. ليه بس مطلعة عيني.. انا كام مرة بعتيني.. وعنك عمري م اتخلى.. حبيبة عيني يا غالية.. يا نجمة في السما عالية".



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