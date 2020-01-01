إيران تعلن تسجيل 2674 إصابة و197 وفاة بفيروس كورونا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن  تسجيل 2674 إصابة و197 وفاة بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 259 ألفا و116 شخصا حتى الآن، ولكن توفي 196 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 16 ألفا و343 شخصا.

 

 وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 2434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 293.606 أشخاص.

 

وأعلنت السلطات الصحية في إيران، عن تسجيل 212 وفاة جديدة ناجة عن الإصابة بفيروس كورونا، ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 15913 شخصا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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