محافظ قنا يزور أسرتي المصور أحمد الرشيدي وعامل النظافة حمودة أحمد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:15 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أسرة الأستاذ أحمد حامد الرشيدي مصور مكتب إعلام محافظة قنا الذى توفى في شهر مارس الماضي أثناء أداء عمله بمنزلهم الكائن بقرية أبو دياب غرب بمدينة دشنا، وكذلك أسرة عامل النظافة حمودة أحمد علي الذي توفي في شهر ديسمبر الماضي اثناء أداء مهامه الوظيفية وذلك بمنزلهم الكائن بقرية الترامسة بمدينة قنا وذلك بهدف الاطمئنان عليهم وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك.

رافقه خلال الزيارة الأستاذ كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلى السكرتير المساعد وفضيلة الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف والأستاذ حسين الياز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والعقيد محمود ياسين مدير جمعية المحاربين القدماء بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واطمأن المحافظ على أحوالهم مؤكدا على أن باب مكتبه مفتوح لهم وأنه لن يتوانى عن تقديم كافة أوجه الدعم لأسر الراحلين مطمئنًا إياهم بأن المحافظة حريصة على تقديم كافة اوجه الدعم لهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير حياه كريمة لجميع أفراد أسرتيهما.

تطورات كورونا في مصر:

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، بديوان المستشفيات حيث سيتم استقبال المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض، وذلك لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وللتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة العلاجية.

وأشارت إلى تخصيص 5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
محافظ قنا يزور أسرتي المصور أحمد الرشيدي وعامل النظافة حمودة أحمد
محافظ قنا يزور أسرتي المصور أحمد الرشيدي وعامل النظافة حمودة أحمد

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