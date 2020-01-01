"محليات البحيرة" توزع الهدايا علي الأطفال احتفالاً بعيد الأضحى (صور)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
قامت جميع الوحدات المحلية بنطاق محافظة البحيرة، بتوزيع الهدايا والحلوى على الاطفال المارة بالشوارع وكذا الاطفال بدور الرعاية الاجتماعية لرسم البهجة والسرور على وجوههم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ووجه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، بتقديم افضل الرعاية والمعاملة لهم وتلبية احتياجاتهم والمتابعة المستمرة لهم، كما تقدم بخالص التهاني لجموع مواطني البحيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا من الله تعالى أن يعيد علينا جميعا هذه المناسبة ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات وفي أحسن الأحوال وأن يديم علينا نعمة الأمن والامان والاستقرار.

كان اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، استقبل اللواء محمد الوالي مساعد وزير الداخلية مدير امن البحيرة وعدد من القيادات الأمنية، وقدموا التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الاضحى المبارك، متمنين من الله ان يعم الأمن والأمان علي مصرنا الحبيبة بكل خير وسلام.

ورحب محافظ البحيرة بمدير الأمن، متمنيا له التوفيق فى مهامه الجديدة، مشيدا بجهوده ورجال الأمن المبذولة في تنفيذ القانون وحماية المنشئات والحفاظ على الأمن والنظام وسلامة المواطنين.

كما تقدم اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، بخالص التهاني القلبية لجموع مواطني البحيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا من الله تعالى أن يعيد علينا جميعا هذه المناسبة ومصرنا الغالية في أحسن الأحوال وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.


استعدادات مديريات "التموين، مباحث التموين، الطب البيطري" لاستقبال عيد الأضحى بالبحيرة
تم القيام بحملات مشتركة بالتنسيق مع الصحة لمراقبة محلات الجزارة للتأكد من أن اللحوم المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة بالمجازر الحكومية، ويوجد وفرة في المعروض من اللحوم المذبوحة والمجمدة والمصنعة، كما يتم المرور على الثلاجات والشوادر والجزارين لتلافى صور الغش بمختلف أنواعها، تكثيف الحملات التموينية بالأسواق بالمرور على المحلات العامة والمجمعات الاستهلاكية للتأكد مدى مطابقة السلع المعروضة للقرارات والقوانين التموينية من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد مصدر السلع وإعلان عن الأسعار للمستهلكين.


بالإضافة إلى يتم عمل حملات تموينية بالاشتراك مع مديرية الصحة لسحب عينات من السلع الغذائية المعروضة وإرسالها إلى معامل التحليل بالوزارة ومعامل الصحة واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود مخالفات، متابعة زيادة المعروض من اللحوم الحمراء للحفاظ على الأسعار حول معدلاتها الطبيعية دون أي طفرات يفتعلها بعض التجار الجشعين وبما يؤدي إلى توفير كافة احتياجات جمهور المستهلكين بالمحافظة وبأسعار معتدلة، المرور على التجار التموينيين والمتابعة للتأكد من انتظام ورود السلع التموينية والإعلان عنها، المرور على مستودعات البوتاجاز واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات، الإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم بالمواصفات المقررة.
"محليات البحيرة" توزع الهدايا علي الأطفال احتفالاً بعيد الأضحى (صور)
"محليات البحيرة" توزع الهدايا علي الأطفال احتفالاً بعيد الأضحى (صور)
"محليات البحيرة" توزع الهدايا علي الأطفال احتفالاً بعيد الأضحى (صور)
"محليات البحيرة" توزع الهدايا علي الأطفال احتفالاً بعيد الأضحى (صور)
"محليات البحيرة" توزع الهدايا علي الأطفال احتفالاً بعيد الأضحى (صور)
"محليات البحيرة" توزع الهدايا علي الأطفال احتفالاً بعيد الأضحى (صور)
"محليات البحيرة" توزع الهدايا علي الأطفال احتفالاً بعيد الأضحى (صور)
"محليات البحيرة" توزع الهدايا علي الأطفال احتفالاً بعيد الأضحى (صور)
"محليات البحيرة" توزع الهدايا علي الأطفال احتفالاً بعيد الأضحى (صور)
"محليات البحيرة" توزع الهدايا علي الأطفال احتفالاً بعيد الأضحى (صور)

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