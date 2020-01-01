مدير أمن البحيرة يهنئ محافظ الإقليم بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
استقبل اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، اللواء محمد الوالي مساعد وزير الداخلية مدير امن البحيرة وعدد من القيادات الأمنية، وقدموا التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الاضحى المبارك، متمنين من الله ان يعم الأمن والأمان علي مصرنا الحبيبة بكل خير وسلام.

ورحب محافظ البحيرة بمدير الأمن، متمنيا له التوفيق فى مهامه الجديدة، مشيدا بجهوده ورجال الأمن المبذولة في تنفيذ القانون وحماية المنشئات والحفاظ على الأمن والنظام وسلامة المواطنين.

كما تقدم اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، بخالص التهاني القلبية لجموع مواطني البحيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا من الله تعالى أن يعيد علينا جميعا هذه المناسبة ومصرنا الغالية في أحسن الأحوال وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.

كما يتم المرور على الثلاجات والشوادر والجزارين بالمحافظة لتلافى صور الغش بمختلف أنواعها، تكثيف الحملات التموينية بالأسواق بالمرور على المحلات العامة والمجمعات الاستهلاكية للتأكد مدى مطابقة السلع المعروضة للقرارات والقوانين التموينية من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد مصدر السلع وإعلان عن الأسعار للمستهلكين. 


بالإضافة إلى حملات تموينية بالاشتراك مع مديرية الصحة لسحب عينات من السلع الغذائية المعروضة وإرسالها إلى معامل التحليل بالوزارة ومعامل الصحة واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود مخالفات، متابعة زيادة المعروض من اللحوم الحمراء للحفاظ على الأسعار حول معدلاتها الطبيعية دون أي طفرات يفتعلها بعض التجار الجشعين وبما يؤدي إلى توفير كافة احتياجات جمهور المستهلكين بالمحافظة وبأسعار معتدلة، المرور على التجار التموينيين والمتابعة للتأكد من انتظام ورود السلع التموينية والإعلان عنها، المرور على مستودعات البوتاجاز واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات، الإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم بالمواصفات المقررة.

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