توافد أهالي كفرالشيخ على 19 مجزر لذبح أضاحيهم مجانًا (صور)

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أقدم مئات المواطنين من أهالي كفرالشيخ، بالتوافد على المجازر التابعة لمديرية الطب البيطري لذبح أضاحيهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وكان الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، أكد أنه تم إعلان حالة الطوارئ وقطع أجازات الأطباء البيطريين على مستوى المحافظة من أجل الاستعداد لفتح 19 مجزر مجانا أمام المواطنين مجانا لذبح أضاحيهم وسط تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ولعل أبرزها منع أي حد من المواطنين من دخول المجازر إن لم يكن يرتدي الكمامة الطبية.



وحذر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، المواطنين من ذبح أضاحيهم في الشوارع لما يسببه من مظهر غير حضاري - حسب وصفه- وفرض غرامة 500 جنيه لمن يقوم بفعل ذلك، مناشدا إياهم التوجه إلي مجازر الطب البيطري والتي سيتم فتحها مجانا طوال أيام العيد.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 38236 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 401 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 93757 حالة من ضمنهم 38236 حالات تم شفاؤها، و4774 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".





