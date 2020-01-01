انكماش الاقتصاد الأوروبي بوتيرة قياسية في الربع الثاني

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
وفقاً لبيانات صادرة عن مكتب إحصاءات "يوروستيت"، اليوم الجمعة، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انكمش بنسبة 12.1 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو، مقارنة مع تراجع بلغت نسبته 3.6 بالمائة في الربع الأول من 2020.

وتمثل القراءة الحالية أسوأ انكماش لاقتصاد منطقة اليورو منذ بدء رصد السجلات في عام 1995.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سوف يتراجع بنسبة 12 بالمائة خلال الربع الثاني من 2020.


وجاء أداء اقتصاد منطقة اليورو مع عمليات الإغلاق الصارمة التي أجرتها دول أوروبا لمواجهة فيروس كورونا قبل أن يتم تخفيفها ببطء مؤخراً لكن لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن الوباء.

وعلى أساس سنوي، فإن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بنسبة 15 بالمائة خلال الربع المنتهي في يونيو، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وانكمشت اقتصادات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا بنحو 18.5 بالمائة و12.4 بالمائة 13.8 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وبحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي مسجلاً 1.1844 دولار.

أخبار تهمك

شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يصر على عودة نجم الأهلي المعار

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

تحذيرات ذبح الأضاحي بالشوارع.. الحبس عام وغرامة تصل لـ5 آلاف جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عماد متعب يقترب من العودة للأهلي عبر هذا المنصب

منذ حوالي 15 ساعة

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ يوم

مباراة صعبة.. تعرف على أولى مباريات الأهلي في الدوري المصري

منذ 38 دقيقة

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك الصاعد يدخل دائرة إهتمام عدد من أندية الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

في أول أيام عيد الأضحى.. "الصحة" توجه نصائح للمواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ ساعة و 19 دقيقة

بالتفاصيل.. أسباب فشل صفقة «عمر خربين» في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 م

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

مباراة صعبة.. تعرف على أولى مباريات الأهلي في الدوري المصري

01:34 م

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

01:13 ص

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

12:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

11:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»