انكماش الاقتصاد الأوروبي بوتيرة قياسية في الربع الثاني

وفقاً لبيانات صادرة عن مكتب إحصاءات "يوروستيت"، اليوم الجمعة، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انكمش بنسبة 12.1 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو، مقارنة مع تراجع بلغت نسبته 3.6 بالمائة في الربع الأول من 2020.





وتمثل القراءة الحالية أسوأ انكماش لاقتصاد منطقة اليورو منذ بدء رصد السجلات في عام 1995.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سوف يتراجع بنسبة 12 بالمائة خلال الربع الثاني من 2020.









وجاء أداء اقتصاد منطقة اليورو مع عمليات الإغلاق الصارمة التي أجرتها دول أوروبا لمواجهة فيروس كورونا قبل أن يتم تخفيفها ببطء مؤخراً لكن لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن الوباء.





وعلى أساس سنوي، فإن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بنسبة 15 بالمائة خلال الربع المنتهي في يونيو، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.





وانكمشت اقتصادات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا بنحو 18.5 بالمائة و12.4 بالمائة 13.8 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الحالي.





وبحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي مسجلاً 1.1844 دولار.