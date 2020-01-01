إجراءات أمنية مشددة لمنع محتفلي عيد الأضحى من التسلل لمصيف بلطيم (صور)

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شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، تواجدًا أمنيًا مكثفًا بجميع مداخل شواطئ المدينة، وتم منع دخول الراغبين في الدخول للشواطئ إلا ملاك العشش والفلات الحاصلين على تصاريح من رئيس مدينة مصيف بلطيم.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مصيف بلطيم يشهد تشديدات أمنية، لمنع دخول المواطنين، حرصا على سلامتهم، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولم يسمح إلا لملاك الفلات والمقيمين بالمصيف فقط، مع منع التجمعات بالشواطئ.



وأشاد المحافظ بالتواجد الأمني وبالتعاون مع اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ،مشيدا أيضا بالتزام المواطنين، حفاظا على صحتهم، مقدمًا لهم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن غرفة عمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمجالس المدن والمديريات تتابع ما تشهده المحافظة من التزام المواطنين،والحالة الأمنية،وتوافر السلع.



وأكد المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه تابع استمرار إغلاق مداخل شواطئ مصيف بلطيم، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية بتواجد أمنى مكثف بمداخل المصيف وعلى كورنيش وشواطئ المدنية وعدم السماح بالدخول من بوابة المصيف، والدخول للملاك فقط بتصريح معتمد من المدينة.



وأضاف رئيس مدينة مصيف بلطيم، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بضرورة المرور اليومي المستمر على مختلف شواطئ المدينة لمتابعة التزام المواطنين المقيمين بالتعليمات بعدم النزول على الشاطيء، ومنع التجمعات بكورنيش المدينة والحدائق العامة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بكل حزم وشدة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 38236 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 401 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 93757 حالة من ضمنهم 38236 حالات تم شفاؤها، و4774 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

