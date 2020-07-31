سعد لمجرد يهنأ الأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك

حرص الفنان سعد لمجرد، على تهنئة جمهوره والأمة الأسلامية لحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نشر صورة له عبر حسابة الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور العالمي: "إنستجرام".









وعلق "لمجرد": "عيد اضحى مبارك سعيد اعاده الله عليكم باليمن والبركة . الله ينصر سيدنا"، وإنهالت التعليقات على الصورة، منها: " مبارك عيدك يا صديقي، عيدك مبارك ياغالي، كل عام وانت بألف خير وصحة وسلامة ينعاد عليك وعلى الحبايب والأهل بالخير وهداة البال يارب، الله يجعل كل ايامك اعياد وافراح ، لوف يو وحق الله ".









يذكر أن آخر أعمال الفنان سعد لمجرد، أغنية "عدى الكلام"، والتي حصدت 14 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وذلك بعد أيام قليلة من طرحها.





والاغنية كان من المقرر طرحها قبل فترة ولكن تم تأجيلها لوفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي.





وتتضمن كلمات أغنية "عدى الكلام" الآتي: "شكله مش موضوع بسيط.. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات كل ده بيحصل قوام.. حاسس كدة اني ابتديت ابقا رومانسي وضعيف.. ليه نومي بقا خفيف.. كنت لما بنام بنام.. الجمال عدى الكلام تضحكيلي وتاخدي كام.. أدفع العمر اللي جاي.. بس بشروط السلام مش بأفور صدقيني حسي بيا كلميني.. حتى لو موضوع غريب.. اللي طالبه تفهميني.. أنا والله ابن ناس مش بعاكس بالأساس".











