بورصة طوكيو تسجل أسوأ أداء أسبوعي في 4 أشهر

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
سجلت بورصة طوكيو أسواء أداء أسبوعي بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، إذ أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض يوم الجمعة إذ ارتفع الين الذي يعتبر ملاذا آمنا بفعل بيانات أمريكية سلبية، بينما يثبط ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 مجددا الآمال في انتعاش اقتصادي سريع.


وأغلق المؤشر نيكي على تراجع 2.82 بالمئة إلى 217100 نقطة مسجلا أكبر خسارة يومية منذ 15 يونيو حزيران.

والمؤشر منخفض 4.58 بالمئة في الأسبوع، وهو أسوأ أداء منذ مطلع أبريل نيسان. والتراجع البالغ 2.59 بالمئة في يوليو تموز أول خسارة شهرية منذ مارس آذار.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 2.82 بالمئة إلى 1496.06، ليبلغ أدنى مستوى في شهرين مسجلا أكبر خسارة يومية في أربعة أشهر.

وواصلت السوق خسائرها في تعاملات ما بعد الظهر إذ حذرت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي من أن العاصمة اليابانية قد تعلن حالة الطوارئ إذا تدهور وضع فيروس كورونا أكثر، بعد أن قفزت الإصابات الجديدة بوتيرة قياسية يومية قدرها 463.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي انكمش 32.9 بالمئة في الربع الثاني وعانى من أكبر تراجع منذ الكساد الكبير، بينما زادت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية 12 ألفا إلى 1.434 مليون.

وتسببت المخاوف إزاء تأخر الانتعاش الاقتصادي في إبقاء الدولار تحت ضغط، لينخفض لفترة وجيزة مقابل الين عند 104.195 وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر.

وهوت أسهم أدفانتست كورب 14.93 بالمئة عند الحد الأدنى اليومي بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لأشباه الموصلات عن انخفاض 23.3 بالمئة في توقعات أرباحها التشغيلية للسنة المنتهية في مارس آذار.

ونزل سهم باناسونيك 13.29 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع انخفاض أرباحها السنوية بواقع النصف في السنة المالية الحالية.

ومن بين الأسهم الرابحة، ارتفع سهم زوزو لبيع الملابس بالتجزئة عبر الإنترنت والمدعومة من سوفت بنك 21.19 بالمئة إلى الحد الأقصى اليومي بعد أرباح قوية.

أخبار تهمك

التاريخ لا يكذب.. الأهلي في الأعياد لا يرحم ضحاياه (تقرير)

منذ ساعة و نصف

نجم الزمالك الصاعد يدخل دائرة إهتمام عدد من أندية الدوري

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة بشأن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ يوم

في أول أيام عيد الأضحى.. "الصحة" توجه نصائح للمواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بالتفاصيل.. أسباب فشل صفقة «عمر خربين» في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أندية إسبانية تتحد ضد الإتجار باللاعبين.. أبرزهم برشلونة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أولمبياكوس اليوناني يسعى لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. العاهل السعودي: نسأل الله أن يرفع الوباء عن بلادنا والعالم

منذ حوالي 6 ساعات

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عماد متعب يقترب من العودة للأهلي عبر هذا المنصب

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 م

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

01:13 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

11:13 م

في أول أيام عيد الأضحى.. "الصحة" توجه نصائح للمواطنين

08:10 ص

نجم الزمالك الصاعد يدخل دائرة إهتمام عدد من أندية الدوري

11:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»