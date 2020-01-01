القيادة تهنئ رئيس بنين بذكرى استقلال بلاده





بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، برقية تهنئة لرئيس جمهورية بنين باتريس تالون بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.





وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس بنين، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق أطراد التقدم والأزدهار.





ومن جهة أخرى، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لرئيس جمهورية بنين باتريس تالون بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



