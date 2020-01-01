مفاجأة بشأن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:27 م
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
حسام مجدي
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أمس الأربعاء 29 يوليو رسميا مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والذي يتواجد فيه كل من الأهلي والزمالك من مصر والوداد والرجاء من المغرب.


وستكون المواجهات في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بين كل من النادي الأهلي ونظيره نادي الوداد المغربي ونادي الزمالك ونظيره نادي الرجاء المغربي.


وقرر الاتحاد الإفريقي أن يقيم مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 25 أو 26 سبتمبر المقبل في دولة المغرب ويحق للفرق المغربية أن تحدد اليوم الذي يناسبها.


بينما ستقام مبارات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر المقبل في القاهرة ويحق أيضا للفرق المصرية تحديد الموعد الذي يناسبها.


كما قرر "كاف" إقامة مباراة الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا في أحد يومي 16 أو 17 أكتوبر المقبل وستكون الدولة التي ستقام فيها المباراة على حسب طرفي النهائي فإذا كان مصريان ستقام في مصر وإذا كان مغربيان ستقام في المغرب إما إذا كان طرف مغربي وأخر مصر ستقام في أرض محايدة.

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