نوير: مباراة المكسيك هي سبب خروجنا من المونديال

صرح مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، بأن الخسارة أمام المكسيك في مونديال 2018، هي سبب خروج منتخب بلاده من دور المجموعات، لأول مرة في تاريخ المسابقة.





وأوضح نوير، اليوم الخميس، خلال مقابلة نظمها نادي (نسور أمريكا) "إذا لم تتمكن من تحقيق الخطوة الأولى، لن تستطع مواصلة التقدم للأمام في بقية المباريات".





وتابع "خسارة مكانتنا كانت تجربة مهمة لنا جميعا، فقد كانت تلك المرة الأولى، التي لا تعبر فيها ألمانيا للدور الثاني".





وشارك منتخب "الماكينات" في مونديال 2018 كحامل للقب، لكنه لم يستطع الفوز سوى على السويد، بينما خسر أمام المكسيك وكوريا الجنوبية.





وتابع نوير، الذي يواصل التحضير مع الفريق البافاري، لمواجهة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي الإنجليزي "المكسيك قدمت أداء جيدا أمامنا، وعملوا على مفاجأتنا من خلال الهجمات المرتدة".





ومن جهة أخرى، أكد الدولي الألماني صاحب الـ34 عاما، أنه في بداية مسيرته الاحترافية، كان يرغب في اللعب في خط الوسط، وليس كحارس مرمى.