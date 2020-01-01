مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي - تصوير: بلال أحمد ومصطفى الديب
احتفل روماني أبوزكري وهو مصري مسيحي، مع أهالي منطقته بعيد الأضحى المبارك، وذلك توزيع بعض الهدايا على الأطفال، في أحد شوارع العمرانية في محافظة الجيزة.

وحرص "أبوزكري" بأول أيام العيد، على تقديم الهدايا لأطفال جيرانه وأهالي منطقته من المسلمين، والتي تمثلت في حقيبة بلاستيكية تحوي بعض الألعاب ووكذلك حرص على تهنئتهم بحلول عيد ألضحى المبارك.

وفي تصريحات إلى الفجر شدد "أبوزكري" على قوة العلاقة بين المصريين من الديانتين قائلًا "لا يوجد في مصر فرق بين مسلم ومسيحي، والمصريون دائمًا نسيج واحد، وأمة واحدة، يجتمع الجميع فيها بوطن واحد، وتقاليد واحدة، كما نعبد إلهًا واحدا".

إضافة إلى توزيع الهدايا على الأطفال، قام أبو زكري كذلك بمشارك المسلمين بالأضحية، حيث ذبح ثلاثة عجول، وقام بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، دليلًا على أن المسلم والمسيحي يدًا واحدة وتجمعهم رايةً واحدة في حب هذا الوطن.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا 114 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 9 من ذوي الهمم، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 1492 شابًا، كما تم توفير 1150 فرصة عمل بالقطاع الخاص في 17 منشأة.

وقامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 221 منشأة، وأسفر عن تحرير 35 محضر سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة، وحالة غلق واحدة، فضلًا عن تلقى شكوى واحدة تم بحثها خلال الشهر.

وأوضح وليد الإمام، مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة بلغت 27 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية للعمال المسجلين، فضلا عن صرف مبلغ 11 الفًا و480 جنيها على الرعاية الصحية، ليصل إجمالي ما تم صرفه اجتماعيا وصحيا على هذه الفئة 38 ألفا و480 جنيها.

يذكر أن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 221 منشأة خلال الشهر.
مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)
مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)
مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)
مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)
مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)
مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)
مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)
مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)
مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)
مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)
مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)
مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)
مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)
مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)
مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)
مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)
مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)
مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)
مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)
مسيحي في العمرانية يشارك المسلمين فرحتهم بتوزيع الهدايا على الأطفال (صور)

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